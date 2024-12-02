Число погибших постояльцев соццентра на Алтае возросло до шести

Число погибших постояльцев частного социального центра «Дом помощи» в Алтайском крае выросло до шести. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Как сообщило ведомство агентству ТАСС, в стационарах на данный момент находятся 25 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии, три - в легком и 17 человек - в средней степени тяжести.

«Один пациент в ночь на 2 декабря умер. У контактного пациента, который находится в больнице №1 города Рубцовска, появилась клиника заболевания. Начато лечение», - говорится в сообщении.

Напомним, 28 ноября в селе Калистратиха Калманского района в частной соцорганизации нашли тело постояльца с признаками отравления. Еще 15 человек госпитализировали, один из них скончался по дороге в больницу.

Руководителя соццентра задержали и заключили под стражу на два месяца. Он обвиняется в преступлении по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.