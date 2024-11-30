МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Алтае заключили под стражу главу соццентра, где погибли люди

Один из постояльцев соцорганизации скончался по дороге в больницу.
Виктория Бокий 2024-11-30 12:35:35
© Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

Руководителя соццентра «Рубикон» в селе Калистратиха Алтайского края, где погибли трое постояльцев, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщил региональный следственный комитет.

Руководителя «Рубикона» обвиняют в совершении преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Днем 28 ноября в селе Калистратиха Калманского района в частной соцорганизации нашли тело постояльца с признаками отравления. Также не менее 15 человек с признаками отравления госпитализировали в медучреждения, один из них скончался по дороге в больницу. Днем ранее в соцорганизации умер еще один постоялец.

Ранее сообщалось, что в соццентре «Рубикон» продолжается эпидемиологическое расследование. По результатам проведенных анализов была выявлена острая кишечная инфекция без клинических проявлений еще у двух постояльцев и одного сотрудника.

#Алтайский край #отравление #инфекция #Следственный комитет #арест #Алтай
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 