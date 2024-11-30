На Алтае заключили под стражу главу соццентра, где погибли люди

Руководителя соццентра «Рубикон» в селе Калистратиха Алтайского края, где погибли трое постояльцев, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщил региональный следственный комитет.

Руководителя «Рубикона» обвиняют в совершении преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Днем 28 ноября в селе Калистратиха Калманского района в частной соцорганизации нашли тело постояльца с признаками отравления. Также не менее 15 человек с признаками отравления госпитализировали в медучреждения, один из них скончался по дороге в больницу. Днем ранее в соцорганизации умер еще один постоялец.

Ранее сообщалось, что в соццентре «Рубикон» продолжается эпидемиологическое расследование. По результатам проведенных анализов была выявлена острая кишечная инфекция без клинических проявлений еще у двух постояльцев и одного сотрудника.