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Директора соццентра на Алтае задержали после массового отравления

Всего трое человек погибли, еще трое находятся в реанимации.
Карина Тазетдинова 2024-11-29 08:31:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: su_skr22, Telegram

Директора частного социального центра в Алтайском крае, где отравился 21 человек, задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. Кроме того, у двух постояльцев и одного работника организации выявлена острая кишечная инфекция без клинических проявлений.

«В частной социальной организации Калманского района специалистами продолжается эпидемиологическое расследование. По результатам анализов выявлена острая кишечная инфекция без клинических проявлений еще у двух постояльцев и одного сотрудника. Все будут госпитализированы в город Барнаул», - следует из сообщения.

Ранее с признаками отравления там было обнаружено тело мужчины. Еще несколько человек с теми же симптомами были госпитализированы в медучреждения, где двое из них скончались, еще трое находятся в реанимации. В соцорганизации провели обработку и дезинфекцию помещения, за другими постояльцами продолжают наблюдать специалисты.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

#Алтайский край #отравление #Следственный комитет #Задержание #реанимация #Уголовное дело #Алтай #кишечная инфекция #массовое отравление #соццентр
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