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WP: Байден сожалеет об отказе от президентской гонки

Джо Байден заявил, что смог бы победить Трампа на выборах президента США 2024 года.
Никита Матосов 2024-12-28 23:57:09
© Фото: Will Oliver, Pool via CNP Consolidated News Photos, GlobalLookPress

Президент США Джо Байден выразил сожаление по поводу решения отказаться от участия в президентских выборах 2024 года, утверждая, что мог бы выиграть у Дональда Трампа, сообщает Washington Post.

Как пишет издание, такими мыслями Байден делился в непубличных разговорах со своими ближайшими соратниками. Он также отметил, что его президентский срок не сумел преодолеть растущий разрыв в американском обществе, усилившийся во время правления Трампа. Байден рассчитывал, что успешная работа демократических институтов восстановит доверие граждан, но эти надежды не оправдались.

«Одним из главных вызовов для Байдена стала критика его стиля руководства, который, по мнению некоторых конгрессменов, включая Джеймса Клайберна, недостаточно адаптирован под современные политические реалии. Демократы выразили опасения относительно слабой стартовой позиции Байдена в избирательной кампании», - говорится в публикации.

Washington Post акцентирует внимание на усилиях Байдена по защите демократических ценностей и борьбе с авторитаризмом. Перед выборами 2024 года он сделал этот аспект ключевым элементом своей программы, хотя многие советовали ему сосредоточиться на экономике. Такое решение вызвало смешанную реакцию среди общественности: некоторые одобрили его принципиальную позицию, а другие посчитали, что он недооценил важность обсуждения более актуальных вопросов.

«Несмотря на разногласия с Трампом, Байден стремится обеспечить мирный переход власти. После поражения на выборах он провел продолжительную встречу с Трампом, обсудив важные вопросы для будущего президентства. Кроме того, Байден распорядился передать новой администрации всю необходимую информацию для успешного начала работы», - сообщает Washington Post.


Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября 2024 года. Трамп объявил о своей победе, назвав результаты голосования «политическим триумфом». Байден же объяснил поражение Камалы Харрис тем, что она вступила в борьбу за пост президента в условиях чрезвычайной ситуации.

#сша #Трамп #байден #Камала Харрис #выборы США
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