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FT: Трамп хочет принудить Киев к миру без гарантий безопасности

По данным издания, урегулирование конфликта может произойти в виде крупной сделки между США, Россией и Китаем.
Сергей Лебедев 2024-12-28 22:34:52
© Фото: Matt Bishop Keystone Press Agency, Global Look Press

Избранный американский президент Дональд Трамп хочет принудить киевский режим к мирному соглашению с Россией без предоставления гарантий безопасности. Об этом пишет издание Financial Times.

«Трамп принуждает Украину к мирному соглашению без сопутствующих гарантий безопасности. Санкции против России ослаблены», - говорится в публикации.

Также отмечается, что урегулирование конфликта может произойти в виде крупной сделки между Соединенными Штатами, Россией и Китаем.

Напомним, еще до избрания президентом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что для него не составит труда остановить конфликт на Украине. Так, в минувшем июне он обещал остановить боевые действия до своей инаугурации.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москва готова на переговоры. Но они должны вестись не на базе «хотелок» Киева, а лишь на основе текущих реалий и договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Президент указывал и на необходимость создания условий долгосрочного урегулирования конфликта, и чтобы Украина была суверенным государством, а не инструментом третьих государства.

#Россия #Украина #сша #Киев #Дональд Трамп #конфликт
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