Фальсификацию истории Второй мировой отнесли к угрозам России

Политика ряда стран по фальсификации истории и приуменьшению вклада СССР в победу в Великой Отечественной войне представляет реальную угрозу для России.

Об этом говорится в обновленной стратегии противодействия экстремизму. Документ утвержден президентом Владимиром Путиным.

«Реальную угрозу представляет политика некоторых иностранных государств по искажению истории, фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией», - говорится в документе.

Кроме того, согласно стратегии, угрозу для нашей страны представляет неонацизм на Украине, а также активное вовлечение мигрантов в противоправную и террористическую деятельность.

В тексте документа сообщается, что в России будут создаваться специальные программы для борьбы с экстремизмом в Сети. Также предусмотрено создание единой базы данных экстремистских публикаций.