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Фальсификацию истории Второй мировой отнесли к угрозам России

Утвержденная стратегия противодействия экстремизму размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
Ян Брацкий 2024-12-28 22:16:25
© Фото: Andrey Titov, Business Online, Global Look Press

Политика ряда стран по фальсификации истории и приуменьшению вклада СССР в победу в Великой Отечественной войне представляет реальную угрозу для России.

Об этом говорится в обновленной стратегии противодействия экстремизму. Документ утвержден президентом Владимиром Путиным.

«Реальную угрозу представляет политика некоторых иностранных государств по искажению истории, фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией», - говорится в документе.

Кроме того, согласно стратегии, угрозу для нашей страны представляет неонацизм на Украине, а также активное вовлечение мигрантов в противоправную и террористическую деятельность.

В тексте документа сообщается, что в России будут создаваться специальные программы для борьбы с экстремизмом в Сети. Также предусмотрено создание единой базы данных экстремистских публикаций.  

#Россия #СССР #Путин #Великая Отечественная война #стратегия #фальсификация истории
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