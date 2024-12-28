Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В новой стратегии глава государства акцентировал внимание на Украине, вопросе мигрантов и попытках фальсифицировать историю.
«Серьезнейшие угрозы экстремистского характера исходят от широкого распространения идей неонацизма, в том числе на Украине», - говорится в тексте стратегии.
Данные идеи широко поддерживаются внешними силами, а соответствующие риски распространяются не только на Россию, но и на соседние регионы. Кроме того, украинские неонацисты укрепят свои связи с международными террористами.
Одним из факторов экстремистских проявлений является ситуация с противоправной деятельностью мигрантов, указал президент.
«Они вовлекаются в террористические организации и распространяют радикальные идеи», - отметил глава государства.
Особое место в новой стратегии отведено попыткам фальсификации истории и преуменьшению рядом стран роли СССР в победе над фашизмом. Это представляет реальную угрозу для России, указал Путин.
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