МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия разработает программы для борьбы с экстремизмом в Интернете

В России будут разрабатываться технологии искусственного интеллекта для мониторинга СМИ и Интернета.
Ян Брацкий 2024-12-28 21:41:50
© Фото: Daniel Bockwoldt dpa Global Look Press

Россия для борьбы с экстремизмом будет разрабатывать автоматизированные программы, позволяющие выявлять противоправный контент в Интернете. Об этом говорится в обновленной стратегии противодействия экстремизму, которая утверждена указом Владимира Путина. Ознакомиться с документом можно на сайте опубликования правовых актов.

«Разработка автоматизированных программных комплексов и программ, позволяющих выявлять противоправный контент в информационно-телекоммуникационных сетях, включая Интернет», - говорится в тексте стратегии.

Кроме того, предусмотрено создание единой базы данных, содержащей сведения об активности, экстремистских публикациях в онлайн-среде в целях предиктивной аналитики.

Там же упомянута роль искусственного интеллекта для мониторинга публикаций в СМИ и Интернете. Стратегией предусмотрено внедрение российских технологий для обеспечения целостности, конфиденциальности, доступности и аутентификации информации.

Напомним, Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму. В ней глава государства акцентировал внимание на Украине, вопросе мигрантов и попытках фальсифицировать историю.

#Путин #Кремль #интернет #экстремизм #стратегия #искусственный интеллект #мониторинг
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 