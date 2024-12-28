Россия разработает программы для борьбы с экстремизмом в Интернете

Россия для борьбы с экстремизмом будет разрабатывать автоматизированные программы, позволяющие выявлять противоправный контент в Интернете. Об этом говорится в обновленной стратегии противодействия экстремизму, которая утверждена указом Владимира Путина. Ознакомиться с документом можно на сайте опубликования правовых актов.

«Разработка автоматизированных программных комплексов и программ, позволяющих выявлять противоправный контент в информационно-телекоммуникационных сетях, включая Интернет», - говорится в тексте стратегии.

Кроме того, предусмотрено создание единой базы данных, содержащей сведения об активности, экстремистских публикациях в онлайн-среде в целях предиктивной аналитики.

Там же упомянута роль искусственного интеллекта для мониторинга публикаций в СМИ и Интернете. Стратегией предусмотрено внедрение российских технологий для обеспечения целостности, конфиденциальности, доступности и аутентификации информации.

Напомним, Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму. В ней глава государства акцентировал внимание на Украине, вопросе мигрантов и попытках фальсифицировать историю.