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Telegraph: Британия направит Трампу приглашение посетить страну с госвизитом

Лондон стремится установить прочные связи с новым президентом США.
Никита Матосов 2024-12-28 02:18:38
© Фото: Thomas Trutschel ,Photothek Media Lab, GlobalLookPress

После инаугурации Дональда Трампа британские власти планируют направить ему приглашение посетить страну с государственным визитом. Об этом сообщает газета Telegraph.

«Дональд Трамп станет первым избранным лидером в современной истории, который дважды встретится с королевской семьей в рамках государственного визита. Министерство иностранных готовит предложение для будущего президента США, как только он вернется в Белый дом», - говорится в материале The Telegraph.

По данным издания, такое решение Лондона свидетельствует о том, что премьер-министр Кир Стармер желает воспользоваться «восторженностью» Трампа к королевской семье для установления выгодных для Великобритании отношений.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на восстановление диалога с США после инаугурации Трампа. Он призвал Вашингтон отказаться от курса, подрывающего безопасность России.

Также Дмитрий Песков подтвердил готовность Владимира Путина к общению с Трампом. Пресс-секретарь российского президента отметил, что это не повлечет изменений в позиции Москвы.

#сша #Трамп #Владимир Путин #Великобритания #кир стармер
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