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Песков: Путин готов к диалогу с Трампом, но цели СВО не меняются

В Кремле отметили, что данный вопрос касается интересов безопасности нашей страны.
Сергей Лебедев 2024-11-08 13:49:53
© Фото: White House, Flickr.com, Glbal Look Press

Цели специальной военной операции остаются прежними. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что готовность Владимира Путина к диалогу с Дональдом Трампом по украинскому вопросу не подразумевает корректировку позиции Москвы.

«Президент ни разу не говорил, что цели специальной военной операции меняются, наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними», - отметил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что данный вопрос касается интересов безопасности нашей страны, поэтому об изменении целей речь не идет.

Напомним, ранее Владимир Путин отмечал, что специальная военная операция закончится, когда РФ обеспечит безопасность людей, которые считают Россию своей Родиной. По словам главы государства, наша страна защищает свою цивилизацию, а именно традиции, культуру и своих людей.

А накануне президент заявил, что не считает зазорным позвонить Дональду Трампу. Однако он не станет этого делать, так как с определенного момента западные политики прекратили контактировать с РФ.

#сша #Дональд Трамп #Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Президент #СВО
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