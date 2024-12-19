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Путин дал совет на случай звонков мошенников

Российский лидер порекомендовал сразу класть трубку.
Глеб Владовский 2024-12-19 15:17:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин порекомендовал класть трубку всякий раз, когда звонят мошенники.

«Моим знакомым звонили, и как только им предлагали какие-то действия, они сразу клали трубку. И я очень рекомендую всем гражданам страны поступать таким образом», - сказал российский лидер.

Напомним, что, отвечая на вопрос о том, следует ли делать приоритетными целями украинские «колл-центры», откуда производятся мошеннические звонки, Путин подчеркнул, что на них тратить боеприпасы не будут. Он напомнил, что удары в первую очередь наносят по военным объектам Украины и объектам ВПК страны.

#в стране и мире #прямая линия #Владимир Путин #Совет #Мошенники
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