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Кабмин запретил звонки с IP-телефонии для борьбы с мошенниками

Ограничение не скажется на использовании голосовой связи в мессенджерах.
Владимир Рубанов 2024-12-28 10:17:38
© Фото: Jochen Tack, imageBROKER.com, Global Look Press

Правительство России запретило звонить через Интернет на мобильные и стационарные телефоны. Это сделано для того, чтобы мошенники не могли использовать эту технологию.

Теперь нельзя передавать интернет-данные с наложением голосовой информации. Раньше это позволяло мошенникам с помощью Интернета выходить на связь с человеком, который использует стационарную телефонную или мобильную сети связи.

Технологиями IP-телефонии пользовались злоумышленники, чтобы подменять номера и звонить людям. Теперь это будет сложнее, «потому что исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», пояснили в правительстве.

Обычные пользователи не пострадают от этого решения, подчеркнули в кабинете министров. Запрет не скажется на использовании голосовой связи в мессенджерах, потому что этот вид связи использует только Интернет.

В июле ФСБ потребовала от операторов связи ввести ограничения при оказании услуги IP-телефонии для борьбы с мошенниками.

#технологии #связь #Мошенники #правительство РФ #Телефоны #ограничение #IP-телефония
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