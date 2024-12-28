Кремль призвал ориентироваться на заявление Росавиации о крушении в Актау

Россия окажет всестороннюю поддержку Казахстану и Азербайджану в расследовании обстоятельств причин крушения пассажирского самолета Embraer E190 в Актау. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По этому вопросу представитель Кремля рекомендовал ориентироваться на недавнее заявление Росавиации.

«Россия окажет всестороннюю поддержку и Казахстану, и Азербайджану в расследовании обстоятельств причин крушения самолета. Эта готовность России была заявлена. Ждем результатов расследования», - сказал Песков.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что официальный Вашингтон предложил Казахстану и Азербайджану помощь в расследовании причин авиакатастрофы. Кирби подчеркнул, что президент США Джо Байден постоянно получает обновленную информацию о происходящем.

Напомним, трагедия произошла 25 декабря. Пассажирский самолет Azerbaijan Airlines вылетел из Баку в Грозный, но до места назначения не добрался. Воздушное судно рухнуло в Актау. На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Жертвами крушения стали 38 человек. Остальные находятся в больницах в состоянии разной степени тяжести. Причины произошедшего устанавливаются.

Накануне с официальным заявлением выступил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, обстановка возле Грозного незадолго до крушения была сложной, наблюдался туман. В это же время объекты на территории города пытались атаковать украинские беспилотники. В этой связи авиационными властями чеченской столицы был введен план «Ковер», предусматривающий немедленный уход всех самолетов из указанного пространства. Решение лететь в Актау капитан принял после двух безуспешных попыток сесть в Грозном.