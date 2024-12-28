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Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета AZAL

Трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, говорится в сообщении Кремля.
Анна Назайкина 2024-12-28 15:41:14
© Фото: Stringer NEWS.ru, Globallookpress

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора принес извинения азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Как отмечается, трагический инцидент произошел в воздушном пространстве Российской Федерации. Глава государства вновь выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой катастрофе.

Во время разговоре было обращено внимание на то, что борт следовал четко по расписанию и пытался зайти на посадку в аэропорт в Грозном, однако в это время город атаковали украинские дроны, и российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения.

Сейчас два сотрудника азербайджанской Генпрокуратуры находятся в столице Чечни. Там они работают вместе с российскими коллегами и сотрудниками СК, добавили в Кремле.

Накануне глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал о попытках пассажирского лайнера совершить посадку в Грозном. В это время в районе воздушной гавани вводился режим «Ковер», который предусматривает немедленный уход всех бортов из указанного пространства.

#в стране и мире #Самолет #Путин #крушение #Трагедия #Алиев
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