Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета AZAL

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора принес извинения азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Как отмечается, трагический инцидент произошел в воздушном пространстве Российской Федерации. Глава государства вновь выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой катастрофе.

Во время разговоре было обращено внимание на то, что борт следовал четко по расписанию и пытался зайти на посадку в аэропорт в Грозном, однако в это время город атаковали украинские дроны, и российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения.



Сейчас два сотрудника азербайджанской Генпрокуратуры находятся в столице Чечни. Там они работают вместе с российскими коллегами и сотрудниками СК, добавили в Кремле.



Накануне глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал о попытках пассажирского лайнера совершить посадку в Грозном. В это время в районе воздушной гавани вводился режим «Ковер», который предусматривает немедленный уход всех бортов из указанного пространства.