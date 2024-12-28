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Подполковник ФСБ в отставке назвал способы защититься от спам-звонков

Ранее россиян предупреждали об активизации телефонных мошенников в преддверии Нового года, так как они рассчитывают, что люди расслабились перед праздниками и потеряли бдительность.
Елизавета Кондрикова 2024-12-28 11:51:08
© Фото: Christin Klose, dpa-tmn, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев перечислил в разговоре со «Звездой» способы защититься от телефонных мошенников, которые активизировали свою деятельность в преддверии Нового года. Самый простой способ - вообще не брать трубку, если звонят с незнакомого номера.

«Лучше всего поставить на свой телефон антивирус... Он очень хорошо помогает распознавать спам-звонки, мошеннические звонки... Практически у всех крупных операторов есть профильные функции распознавания спам-звонков. Через своего сотового оператора это несложно подключить, через свой личный кабинет, и у вас подавляющее большинство вредных звонков будут просто отсечены», - рассказал специалист.

Эксперт также напомнил россиянам, что мошенники, которые представляются сотрудниками госструктур или каких-либо компаний, всегда просят предоставить им какую-то информацию по телефону или через СМС-сообщения, в действительности же вас всегда попросят приехать в офис и лично заняться бумагами. В случае если кто-то просит назвать цифры, прислать скан документа, но по телефону, стоит отказаться и ничего не делать, сказал Александр.

Он предупредил, что подобные звонки могут быть частью кампании украинских спецслужб, поэтому стоит быть аккуратными и лучше всего не брать трубку совсем.

«Сейчас такая волна звонков идет, и она совершенно очевидно не думает заканчиваться. Это спланированная акция украинских спецслужб, которая нацелена на расшатывание внутренней обстановки в России и настроить наше общество против наших же органов власти», - сказал Беляев.

Напомним, сегодня стало известно о том, что кабмин запретил звонить через Интернет на мобильные и стационарные телефоны, чтобы мошенники не могли использовать эту технологию. Ранее в Минцифры сообщили, что 40% всех звонков через мессенджеры совершают именно мошенники.

#ФСБ #Мошенники #телефонные мошенники #наш эксклюзив #спам-звонки
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