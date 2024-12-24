В России могут ограничить звонки в мессенджерах из-за мошенников

В России могут ограничить голосовые звонки в мессенджерах из-за высокой активности мошенников, подобную возможность рассматривают Минцифры и Роскомнадзор, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Функцией блокировки обладает именно РКН.

Речь идет как о полной блокировке подобных вызовов, так и об ограничении звонков из-за рубежа. Сообщается, что почти половину всех звонков в приложениях - 40% - совершают мошенники, 70% из них - из-за границы.

Напомним, ранее россиян предупреждали о действиях мошеннических колл-центров, которые вовлекают граждан не только к прямому банковскому мошенничеству, но и в схемы заработка. При этом такие группы чаще всего состоят из представителей разных стран.