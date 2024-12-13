США до середины января планируют поставить Киеву сотни тысяч снарядов

США намерены в течение пяти недель до окончания президентства Джо Байдена передать Украине «огромные партии вооружения», передает телеканал CNN.

В него войдут сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники.

За поставки вооружения отвечает советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Он добавил, что военные грузы будут перевозиться по морю и воздуху.

Очередной пакет военной помощи на общую сумму $500 млн накануне согласовали американские власти. Это уже 72-я инициатива США на передачу военной помощи. В нее вошли средства ПВО, артиллерия, БПЛА и бронетехника.

Всего за время нахождения президента Джо Байдена у власти (с 20 января 2021 года) Соединенные Штаты выделили киевскому режиму помощь более чем на 62 миллиарда долларов.