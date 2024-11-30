CNN: спецпосланник США по Украине предлагает снять с РФ часть санкций

США готовы частично снять санкции с России в рамках плана по мирному урегулированию конфликта с Украиной, сообщает CNN. Таким может быть часть плана кандидата на должность спецпосланника по Украине и России в администрации Дональда Трампа Кита Келлога.

Келлог представлял свой план еще в апреле. В нем предлагалось поэтапное снятие санкций с России в качестве стимула для ее участия в переговорах.

Согласно плану, в обмен на заморозку линий фронта, прекращение огня и введение демилитаризованной зоны Москва получит ограниченное смягчение санкций.

Полная отмена санкций предполагается после подписания мирного соглашения, «которое устроит Украину», сообщает телеканал.

Келлог считает, что членство Украины в НАТО должно быть отложено на неопределенный срок «в обмен на всеобъемлющее и проверяемое мирное соглашение с гарантиями безопасности».

Кроме того, возможный спецпредставитель предлагает ввести налог на российский экспорт энергоносителей, который должен пойти на восстановление Украины.

Киев не будут заставлять отказаться от возвращения территорий, но вынудят добиваться этого исключительно дипломатическим путем.

Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что мирный договор с Украиной возможен на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле в 2022 году и исходя из реалий сегодняшнего дня.