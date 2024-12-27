Вооруженные силы Украины почти исчерпали имеющийся запас дальнобойных ракет ATACMS, полученные от США. Об этом сообщает 360.ru cо ссылкой на газету The New York Times.

Администрация Байдена весной передала Украине со складов Пентагона около 500 ракет. Поначалу ВСУ использовали снаряды активно, но эффективность их использования была под вопросом, а их применение не повлияло на развитие конфликт, пишет NYT.

Помимо этого, разрешение на использование ATACMS для ударов вглубь России Украина получила лишь в ноябре. К этому времени у украинских военных осталось около 50 таких ракет на вооружении.

В материале издания сказано, что у Украины заканчиваются не только запасы ракет, но и времени. Так как избранный президент Дональд Трамп не собирается оказывать киевскому режиму помощь в том же объеме, что администрация Байдена.

Поэтому, Соединенные Штаты намерены до окончания президентства Байдена передать Украине «огромные партии вооружения». Киевскому режиму хотят отправить сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, включая ракеты для перехвата, и сотни единиц бронетехники.