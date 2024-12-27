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NYT: Украина почти исчерпала запасы дальнобойных ракет ATACMS

По информации газеты, администрация Байдена передала Киеву около 500 ракет весной. К ноябрю их осталось уже 50.
Ирина Егорова 2024-12-27 23:36:55
© Фото: Defense Ministry, Keystone Press Agency, Globallookpress

Вооруженные силы Украины почти исчерпали имеющийся запас дальнобойных ракет ATACMS, полученные от США. Об этом сообщает 360.ru cо ссылкой на газету The New York Times.

Администрация Байдена весной передала Украине со складов Пентагона около 500 ракет. Поначалу ВСУ использовали снаряды активно, но эффективность их использования была под вопросом, а их применение не повлияло на развитие конфликт, пишет NYT.

Помимо этого, разрешение на использование ATACMS для ударов вглубь России Украина получила лишь в ноябре. К этому времени у украинских военных осталось около 50 таких ракет на вооружении. 

В материале издания сказано, что у Украины заканчиваются не только запасы ракет, но и времени. Так как избранный президент Дональд Трамп не собирается оказывать киевскому режиму помощь в том же объеме, что администрация Байдена.

Поэтому, Соединенные Штаты намерены до окончания президентства Байдена передать Украине «огромные партии вооружения». Киевскому режиму хотят отправить сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, включая ракеты для перехвата, и сотни единиц бронетехники.

#ракеты #Украина #сша #ВСУ #ATACMS #запасы
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