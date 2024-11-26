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Пентагон официально подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS вглубь РФ

Официальный представитель министерства обороны США заявил, что украинцы могут задействовать ATACMS для обороны.
Ирина Егорова 2024-11-26 22:39:44
© Фото: Defense Ministry Keystone Press Agency, Globallookpress

Американские власти выдали разрешение на использование ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Об этом впервые официально подтвердил представитель Пентагона.

«Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны», - сообщил Патрик Райдер.

Также он уточнил «фокус» атак киевского режима нацелен на Курскую область, передает РИА Новости. 

Накануне в Белом доме заявляли, что Киев имеет право использовать ATACMS «для самообороны, в случае неотложной необходимости».

Сегодня Минобороны России впервые опубликовало фотографии оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS американского производства, которыми ВСУ нанесли удары по Курской области. Украинские боевики за последние три дня нанесли два удара, в ходе которых использовали 13 оперативно-тактических ракет. В оборонном ведомстве добавили, что готовятся ответные действия.

#ракеты #сша #Курская область #ВСУ #Пентагон #ATACMS #разрешение
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