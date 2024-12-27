Столица Йемена подверглась авиационным ударам

Сегодня около девяти часов вечера йеменская столица Сана подверглась мощному удару. Об этом сообщили в пресс-службе движения «Ансар Аллах». Отмечается, что в городе произошла серия мощных взрывов.

«Агрессия направлена ​​против столицы Сана», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Израиль ударил по аэропорту в столице Йемена, двум электростанциям и трем портам на западе страны. В результате атаки погибли шесть человек, еще 40 получили ранения.

Сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил эскалацию конфликта между двумя странами. Он призвал защищать гражданское население и инфраструктуру.

В свою очередь израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что удары продолжатся до тех пор, пока его стране будут грозить хуситы.