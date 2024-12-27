Нетаньяху заявил, что Израиль будет атаковать Йемен, «пока они не усвоят»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ряд ударов ЦАХАЛ по хуситам в Йемене. Он заявил, что это «только начало».

«Мы только начинаем. Мы не позволим им нападать на Израиль... Мы будем наносить им удары до тех пор, пока они это не усвоят», — передает слова Нетаньяху газета Times of Israel.

По его словам, израильская армия будет атаковать, пока хуситы «не усвоят», что Тель-Авив не позволит нападения на страну. Из тех, кто «усвоил», он назвал Сирию, ХАМАС и Хезболлу.

Ранее министерство здравоохранения в правительстве хуситов сообщило о шести погибших: трое — в международном аэропорте Саны, еще трое — в провинции Ходейда.