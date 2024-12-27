В ООН прокомментировали резкую эскалацию между Израилем и Йеменом

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил эскалацию конфликта между йеменскими хуситами и Израилем, сообщили в его офисе. Он призвал защищать гражданское население и инфраструктуру.

«Генеральный секретарь осуждает эскалацию между Йеменом и Израилем», — следует из заявления.

В частности, особую тревогу вызвали сегодняшние удары ЦАХАЛ по Сане, портам в Красном море и электростанциям. Гутерриш вновь призвал прекратить боевые действия. Он отметил, что эти атаки представляют серьезную угрозу для гуманитарных операций.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары по Йемену «только начало». По его словам, израильская армия будет атаковать, пока хуситы «не усвоят».

Из-за серии атак ЦАХАЛ по Йемену минимум шесть человек погибли, еще 40 пострадали.