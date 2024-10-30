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В Киеве предложили снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке

Решение было принято по итогам заседания рабочей группы по декоммунизации.
Ирина Егорова 2024-10-30 03:49:04
© Фото: Aleksey SmyshlyaevGlobal Look Press, Global Look Press

В Киеве собираются демонтировать памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке. Этот вопрос обсуждался на совещании городского совета, сообщила депутат Людмила Ковалевская в соцсети Facebook*. Решение было принято по итогам заседания рабочей группы по декоммунизации.

«Проголосовали за следующие решения: демонтаж памятника Ахматовой в городском саду; демонтаж с переносом памятника Глинке из Городского сада на хранилище, демонтаж памятника Булгакову на Андреевском спуске», - написала она.

По словам Ковалевской, что процессы так называемой декоммунизации на Украине остаются актуальны на сегодняшний день.

Накануне стало известно о планах киевского режима снести охраняемый ЮНЕСКО памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе. Как власти намерены обойти это специализированное учреждение ООН при сносе памятника не уточняется.

Начиная с 2015 года украинские власти активно демонтируют памятники советской эпохи и переименовывают улицы в рамках декоммунизации.

Только в Киеве уже переименовали 555 улиц, названия которых ранее были связаны с СССР или Россией. На место привычных названий приходят, как правило, топонимы националистического и нацистского происхождения.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Украина #Киев #памятники #декоммунизация #снос #Демонтаж #переименование
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