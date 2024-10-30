В Киеве собираются демонтировать памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке. Этот вопрос обсуждался на совещании городского совета, сообщила депутат Людмила Ковалевская в соцсети Facebook*. Решение было принято по итогам заседания рабочей группы по декоммунизации.

«Проголосовали за следующие решения: демонтаж памятника Ахматовой в городском саду; демонтаж с переносом памятника Глинке из Городского сада на хранилище, демонтаж памятника Булгакову на Андреевском спуске», - написала она.

По словам Ковалевской, что процессы так называемой декоммунизации на Украине остаются актуальны на сегодняшний день.

Накануне стало известно о планах киевского режима снести охраняемый ЮНЕСКО памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе. Как власти намерены обойти это специализированное учреждение ООН при сносе памятника не уточняется.

Начиная с 2015 года украинские власти активно демонтируют памятники советской эпохи и переименовывают улицы в рамках декоммунизации.

Только в Киеве уже переименовали 555 улиц, названия которых ранее были связаны с СССР или Россией. На место привычных названий приходят, как правило, топонимы националистического и нацистского происхождения.

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