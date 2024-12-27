Глава ВОЗ едва не стал жертвой израильского авиаудара по Йемену

Израильская авиация ударила по аэропорту в столице Йемена, которая находится под контролем хусистов из шиитского движения «Ансар Аллах». Частично были разрушены взлетно-посадочная полоса и диспетчерская вышка. Кроме того, под удар попали две электростанции и три порта на западном побережье страны, которые, по заявлению ЦАХАЛ, использовались для поставок оружия и въезда высокопоставленных чиновников из Ирана.

«Наши ВВС нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, как на побережье, так и в Сане. Мы полны решимости отрубить это щупальце иранской "оси зла" и будем продолжать до тех пор, пока не выполним поставленную задачу», - заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Источник одного из саудовских каналов сообщает, что удар нанесли и по штаб-квартире движения «Ансар Аллах». О их судьбе не сообщатся. Зато жертвой обстрелов едва не стал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. В этот момент он готовился к вылету из Саны в составе делегации ООН. Один из членов экипажа был ранен.

В ответ хуситы заявили об атаке аэропорта Бен-Гурион. В ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты. Взаимные удары возобновились на прошлой неделе. Однако тогда «Железный купол» не смог сбить одну из ракет. В итоге 16 человек получили ранения, после того как она упала на детской площадке. В самом Йемене сообщили о шестерых погибших и 40 пострадавших, в результате израильских ударов.

«Мы выследим всех лидеров хуситов и нанесем по ним удар, как мы это делали в других местах. Израиль сможет дотянуться до кого угодно. Мы нападем на них, чтобы устранить угрозы», - пригрозил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Говоря об этом, он впервые публично взял на себя ответственность за ракетный удар по зданию в Тегеране, в результате которого погиб глава политического крыла ХАМАС Исмаил Хания. Позже был убит его преемник Яхья Синвар. А до этого ЦАХАЛ ликвидировал лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллу. В итоге хуситы фактически остались единственным оплотом сопротивления Израилю, если не считать Иран.

Хуситы неоднократно грозились перекрыть судоходство в Красном море. А на прошлой неделе они даже сообщили об ударе по группе американских кораблей во главе с авианосцем «Гарри Трумэн». Тогда, по словам представителей «Ансар Аллах», им удалось поразить один из истребителей. В США заявили, что F-18 попал под дружественный огонь. Оба пилота катапультировались.