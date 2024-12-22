Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за сбитый истребитель США

Йеменские хуситы заявили, что палубный истребитель ВМС США F/A-18 сбили они. Об этом рассказал официальный спикер «Ансар Алла» Яхия Сарии в прямом эфире йеменского телеканала Al-Masirah.

«В ходе операции был сбит самолет F/A-18 в ходе попыток истребителей отразить атаку (на авианосец ВСМ США - Прим. ред.)", - цитирует РИА Новости спикера.

По его словам, хуситы отразили атаку Соединенных Штатов и Великобритании на Йемен. При этом они атаковали американский авианосец «Гарри Трумэн» в Красном море. Хуситы применили 8 крылатых ракет и 17 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее агентство AP со ссылкой на Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военнослужащие по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем. Находившиеся внутри самолета летчики успели катапультироваться, один из них получил незначительные травмы.