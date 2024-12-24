Израиль впервые признал причастность к убийству лидера ХАМАС в Иране

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац впервые признал, что страна стояла за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Его цитирует газета The Times of Israel. Он заявил, что Израиль ударит по стратегической инфраструктуре хуситов и обезглавит их лидеров.

«Так же как мы сделали с Ханией, Синваром и Насруллой в Тегеране, Газе и Ливане — мы сделаем это в Ходейде и Сане», - приводит слова Каца издание.

Политический лидер ХАМАС Исмаил Хания погиб 31 июля при взрыве в его резиденции в Иране. Он приехал в Тегеран для участия в церемонии вступления в должность вновь избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. Иранцы возложили ответственность на Израиль и отказались смягчить реакцию на случившееся, несмотря на призывы США и арабских стран.

В России назвали гибель Хании «политическим убийством». Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.