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Израиль впервые признал причастность к убийству лидера ХАМАС в Иране

Исмаил Хания был убит в Тегеране 31 июля при взрыве в его резиденции в Иране.
Ирина Егорова 2024-12-24 00:10:43
© Фото: Soeren Stachedpa, Global Look Press

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац впервые признал, что страна стояла за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Его цитирует газета The Times of Israel. Он заявил, что Израиль ударит по стратегической инфраструктуре хуситов и обезглавит их лидеров.

«Так же как мы сделали с Ханией, Синваром и Насруллой в Тегеране, Газе и Ливане — мы сделаем это в Ходейде и Сане», - приводит слова Каца издание.

Политический лидер ХАМАС Исмаил Хания погиб 31 июля при взрыве в его резиденции в Иране. Он приехал в Тегеран для участия в церемонии вступления в должность вновь избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.  Иранцы возложили ответственность на Израиль и отказались смягчить реакцию на случившееся, несмотря на призывы США и арабских стран.

В России назвали гибель Хании «политическим убийством». Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Богданов. 

#убийство #Израиль #Иран #ответственность #причастность #Исраэль Кац #минобороны израиля #Исмаил Хания
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