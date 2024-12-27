МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США обложили санкциями основателя партии «Грузинская мечта» Иванишвили

Американские власти обвинили политика Бидзину Иванишвили в «подрыве евроатлантического будущего» Грузии.
Ян Брацкий 2024-12-27 19:47:08
© Фото: Maria Giulia Molinaro Vitale, Keystone Press Agency, Global Look Press

Власти США ввели санкции против основателя политической партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена говорится, что грузинский политик попал в немилость якобы за свои тесные связи с Россией.

«Управление по контролю над иностранными активами обновило список граждан особых категорий и заблокированных лиц... Иванишвили Бидзина Григорьевич», - говорится в заявлении.

США обвиняют Иванишвили в том, что он якобы подрывал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в интересах Российской Федерации.

До этого Вашингтон уже ввел визовые ограничения против 20 граждан Грузии, среди которых члены правительства, полицейские и законодатели.

Ранее Белый дом анонсировал новые ограничительные меры против грузинских политиков, которые будут приняты до того, как новая администрация приступит к работе. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

#сша #Грузия #санкции #Госдеп #Бидзина Иванишвили #Блинкен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 