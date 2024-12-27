США обложили санкциями основателя партии «Грузинская мечта» Иванишвили

Власти США ввели санкции против основателя политической партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена говорится, что грузинский политик попал в немилость якобы за свои тесные связи с Россией.

«Управление по контролю над иностранными активами обновило список граждан особых категорий и заблокированных лиц... Иванишвили Бидзина Григорьевич», - говорится в заявлении.

США обвиняют Иванишвили в том, что он якобы подрывал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в интересах Российской Федерации.

До этого Вашингтон уже ввел визовые ограничения против 20 граждан Грузии, среди которых члены правительства, полицейские и законодатели.

Ранее Белый дом анонсировал новые ограничительные меры против грузинских политиков, которые будут приняты до того, как новая администрация приступит к работе. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.