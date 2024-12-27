Политолог рассказал, найдется ли место для Шольца в новом кабмине ФРГ

Возглавляющий временное правительство Германии Олаф Шольц надеется остаться в бундестаге. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог Владимир Сергиенко.

«Вариантов немного. Шольц может быть вице-канцлером Германии и может быть министром финансов. Для этого он сейчас предпримет отчаянные шаги. Ему нужно набрать хотя бы 2-3% избирателей, это нужно украсть где-то из других партий. Это значит, поменять немного повестку предвыборной кампании и вообще попробовать вернуть доверие социал-демократам», - рассказал Сергиенко.

Олаф Шольц уже начал действовать, уточнил политолог. Телефонный звонок президенту России Владимиру Путину можно рассматривать как один из таких шагов.

Также канцлер Германии может начать вести политику «Нет переговоров о безопасности в Европе без Европы», тем самым выставив определенный противовес избранному президенту США Дональду Трампу. Это тоже плюс в его избирательную кампанию, отметил эксперт.

«Может ли Шольц кануть в небытие? Легко, но пока партия высказывает ему абсолютное доверие, и даже человек, который обгоняет его по социальным опросам из его же партии - это действующий министр обороны Борис Писториус, - уже ушел на вторую роль. Он сказал, что тоже доверяет Шольцу», - высказался собеседник «Звезды».

Ранее стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер решил распустить парламент и назначить дату досрочных выборов на 23 февраля 2025 года. По их итогам в стране появятся новая правящая коалиция и новый канцлер.