Штурмовики показали кадры зачистки окрестностей Угледара от ВСУ

Угледар в Донецкой Народной Республике освободили два месяца назад. Но бои продолжаются. Сейчас противник прячется в лесополосах. Штурмовики группировки войск «Восток» выгоняют их оттуда.

«Происходит зачистка. Беспилотники заводятся, выявляются огневые точки противника, при поддержке артиллерии проводим зачистку», - рассказал командир взвода с позывным Бояра.

Когда противник убегал из города, он старался все разрушить. Боевики крушили дома, предприятия и больницы. ВСУ оставили после себя мины и снаряды. Наши военные продолжают защищать город и не дают украинским националистам вернуться.

«Здесь не за что зацепиться. Они здесь готовили плацдарм. Напротив нашей бригады постоянно находилась и противодействовала нам 72-я бригада ВСУ. Два года стояли на месте, а потом приняли грамотное решение - обошли противника с флангов, где он был не готов. И буквально за месяц этот город пал», - рассказал командир взвода с позывным Удав.

Сейчас штурмовики обеспечивают безопасность города и отбивают попытки ВСУ снова прорваться на территорию Угледара.

Наши военные быстро продвигаются вперед и освобождают новые населенные пункты. Сейчас они наступают в Разливе, Великой Новоселке, Константинополе и Сторожевом в ДНР.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.