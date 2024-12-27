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ВС РФ нанесли один массированный и 37 групповых ударов за неделю

Среди пораженных целей - украинские объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК неприятеля.
2024-12-27 13:04:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что за неделю ВС РФ нанесли один массированный и 37 групповых ударов по украинским тыловым объектам.

«С 21 по 27 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», - говорится в недельной сводке российского оборонного ведомства о проведении специальной военной операции.

Российские военные били по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, военным аэродромам, складам боеприпасов, базам горючего, цехам производства, местам хранения, подготовки к запуску ударных беспилотников и учебным центрам операторов дронов.

Кроме того, в течение недели наносились удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников.

Также Минобороны отчиталось об освобождении Загрызово в Харьковской области. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад».

Ранее сообщалось, что подразделения из состава группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Гигант на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #спецоперация #МО РФ #удары #СВО
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