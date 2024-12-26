Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Гигант на территории Донецкой Народной Республики.

Российское оборонное ведомство уточнило, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг» в результате активных действий.

Также сообщается, что подразделения группировки за сутки нанесли огневое поражение четырем украинским бригадам. Это произошло в районах населенных пунктов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка (ДНР).

В районе ответственности группировки войск «Юг» противник потерял до 230 боевиков, автомобиль, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 американского производства.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Новый Труд, также на территории Донецкой Народной Республики. МО РФ продемонстрировало кадры боев за этот населенный пункт.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.