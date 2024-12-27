Российские танки подавили огневые точки ВСУ в Запорожской области

Экипажи танков Т-80БВМ мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» нанесли удар по позициям ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны России, предоставив кадры боевой работы.

Съемки велись с различных ракурсов. МО РФ показало, как танк двигается и ведет огонь из пушки. Машина покрыта маскировочной сетью, над башней размещена решетчатая конструкция, защищающая от дронов. Также показаны кадры с результатами попаданий.

В описании к видео сказано, что танкисты оказали огневую поддержку мотострелковым подразделениям, продвигающимся на данном направлении. Операторы разведывательных беспилотников выявили и передали координаты экипажам. Экипажи выдвинулись в назначенный район и ударили по укрепленным огневым точкам ВСУ.

Т-80 - танк с газотурбинным двигателем. Используется для уничтожения укреплений, живой силы, бронеобъектов, огневых средств. Т-80БВМ является глубокой модернизацией танка Т-80БВ. Экипаж Т-80БВМ состоит из трех человек. В арсенал танка входят модернизированная 125-мм пушка и пулеметы. Оснащен стабилизатором вооружения, новейшими средствами связи и системой управления огнем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.