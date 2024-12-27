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Путин наградил Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Накануне народный артист РСФСР отметил свой 75-летний юбилей.
Елизавета Кондрикова 2024-12-27 12:59:39
© Фото: Photoagency Interpress, Russian Look, Globallookpress

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РСФСР, актера Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ главы государства появился сегодня, 27 декабря, на портале официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность», - говорится в документе.

Накануне Михаил Боярский отметил 75-летний юбилей, артист традиционно встретил праздник в кругу семьи. Владимир Путин также поздравил легендарного актера со знаменательной датой и назвал его подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа. Отдельно президент отметил большой и многогранный талант юбиляра и его яркий артистический темперамент.

#награда #Михаил Боярский #Владимир Путин #народный артист рсфср #орден за заслуги перед отечеством
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