Путин наградил Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РСФСР, актера Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ главы государства появился сегодня, 27 декабря, на портале официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность», - говорится в документе.

Накануне Михаил Боярский отметил 75-летний юбилей, артист традиционно встретил праздник в кругу семьи. Владимир Путин также поздравил легендарного актера со знаменательной датой и назвал его подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа. Отдельно президент отметил большой и многогранный талант юбиляра и его яркий артистический темперамент.