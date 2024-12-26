Михаил Боярский рассказал, какой ценой ему далась всенародная любовь

Народный артист РСФСР, любимец миллионов зрителей, футбольный фанат и главный мушкетер страны Михаил Боярский отмечает 75-летний юбилей. За его плечами сотни ролей в театре и кино, а еще оглушительная и непроходящая народная любовь. Когда ему предложили роль в новом спектакле по мотивам самой печальной повести на свете, он, не раздумывая, согласился.

«Обидно терять возможность пообщаться с молодыми артистами, кое-чему поучиться у них, естественно, но и еще не подвести их», - сказал народный артист РСФСР Михаил Боярский.

И ведь не подвел. «Ромео и Джульетта» - хит сезона в родном для Михаила Боярского Театре Ленсовета. В шекспировской трагедии «гасконец» из Петербурга примерил плащ герцога Вероны. Хотя будь он сильно моложе, замахнулся бы и на младшего Монтекки.

«Рискнул бы, конечно. Это, может быть, была бы не самая удачная работа, но то, что я бы не отказался от Ромео в свои 18 лет - бесспорно, конечно», - признался Боярский.

Патлатый модник в брюках клеш и джинсовой рубахе - не Ромео, конечно. Но именно роль непутевого Сильвы в фильме Виталия Мельникова «Старший сын» Боярский называет подарком судьбы. К 26-летнему театральному актеру из Ленинграда тогда пришла первая киноизвестность.

«Там были рядом Мельников, режиссер потрясающий, Леонов Евгений Павлович, Коля Караченцов. Тогда была команда, которая гарантировала, что карты сданы так, что у тебя большое количество козырей. И я воспользовался этим», - вспоминает народный артист РСФСР.

Утренним поездом из Петербурга в Москву одним днем. Съемки очередного телешоу. Популярность не отпускает. По-прежнему зовут и в кино, предлагают роли в сериалах.

«Я, как правило, отказываюсь от этого. Понимаю, что в карете прошлого далеко не уедешь, но в основном все свои силы я потратил на то время, когда был молод, там я выложился окончательно и доказывать ничего никому не собираюсь», - заверил Михаил Сергеевич.

Многие коллеги Михаила Боярского не согласны с этим.

«Но он еще мальчик. 75 лет. Это разве возраст? Пусть доживет до моих 90, тогда поговорим», - шутит народный артист СССР Олег Басилашвили.

Ну разве тут устоишь? Образы обаятельного, порой чудаковатого романтического героя на старте карьеры принесли Боярскому всенародную любовь.

«У меня вообще появилась такая мысль, что, когда Александр Дюма писал "Трех мушкетеров", он где-то видел в роли д’Артаньяна Боярского, и он угадал», - уверен писатель-сатирик, заслуженный деятель искусств России Семен Альтов.

Даже после ошеломительного успеха ленты «Д’Артаньян и три мушкетера» и на сцене, и в кино он, кажется, продолжал искал нечто большее.

«Для меня это прежде всего прекрасный артист. И он в этом очень конкретен и не боится потерять самого себя, войдя в шкуру другого человека. Это очень сложная вещь. Это ночи бессонные, самопожертвование себя вот ему», - объяснил Басилашвили.

Многим из миллионов его поклонников сейчас уже серьезно за 40. Боярский - это их советское детство с песнями на пластинках фирмы «Мелодия». Кот Матвей из «Новогодних приключений Маши и Вити» или и Серый Волк из сказки-мюзикла «Мама».

«Он с удовольствием играл детские спектакли. Вы сейчас спросите у молодого артиста: "А ты играешь в детских спектаклях?" Он не знает, что это за термин. А мы с Мишей играли "Бременские музыканты", "Снежную королеву". Одна из лучших ролей Михаила Сергеевича - роль советника в "Снежной королеве". Я просто это знаю», - рассказал народный артист России Сергей Мигицко.

Сейчас все свободное время Михаил Боярский старается посвятить исключительно семье. Статус обязывает. У народного артиста РСФСР четверо внуков.

«Возить в школу малышей, привозить из школы, ходить с ними на секции всевозможные, ну и уделять семье как можно больше времени. В основном в театре находится моя супруга Лариса, у нее достаточно сил для того, чтобы еще руководить театром. Я в меру своих сил помогаю ей, работаю у нее шофером, просто охранником», - поделился Боярский.

С годами современная музыка ему стала почти неинтересна. Кроме любимых The Beatles, стал чаще слушать классику. Чайковский, Рахманинов. Шутит - повзрослел, наверное.

«Он великолепный рассказчик. Он рассказывает роль, он рассказывает песню. Он не любуется собой в кадре. Легкость, обаяние и самоирония. Без самоиронии многие ему предъявляли бы претензии о том, что уж слишком красив», - подтвердил музыкант, заслуженный артист России Валерий Сюткин.

Отмечать широко свое 75-летие Михаил Боярский не планирует. Традиционно встретит день рождения в кругу семьи.