Путин поздравил Боярского с 75-летним юбилеем

Российский президент Владимир Путин назвал Михаила Боярского подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа. В четверг глава государства поздравил знаменитого артиста с 75-летием. Он пожелал артисту здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

Президент отметил, что заслужить искренней любви публики Михаилу Боярскому удалось благодаря большому и многогранному таланту, яркому артистическому темпераменту и неиссякаемой созидательной энергии.

«Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли Вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле», - сказал Владимир Путин.

Напомним, ранее Михаила Боярского поздравил белорусский президент Александр Лукашенко. Он отметил, что актер всегда был верен лучшим традициям мастерства и воплотил в своих работах высокие идеалы чести, добра и справедливости.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Михаил Боярский является любимым актерам разных поколений.