МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поздравил Боярского с 75-летним юбилеем

Президент назвал артиста подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа.
Сергей Лебедев 2024-12-26 19:20:32
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Российский президент Владимир Путин назвал Михаила Боярского подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа. В четверг глава государства поздравил знаменитого артиста с 75-летием. Он пожелал артисту здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

Президент отметил, что заслужить искренней любви публики Михаилу Боярскому удалось благодаря большому и многогранному таланту, яркому артистическому темпераменту и неиссякаемой созидательной энергии.

«Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли Вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле», - сказал Владимир Путин.

Напомним, ранее Михаила Боярского поздравил белорусский президент Александр Лукашенко. Он отметил, что актер всегда был верен лучшим традициям мастерства и воплотил в своих работах высокие идеалы чести, добра и справедливости.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Михаил Боярский является любимым актерам разных поколений.

#праздник #Михаил Боярский #Владимир Путин #Александр Лукашенко #поздравление #75-летие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 