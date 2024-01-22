ЕС планирует создать новый фонд для поддержки Украины в обход вето Венгрии

В Евросоюзе предложили создать специальный военный фонд для финансовой помощи Украине в качестве обхода вето Венгрии, пишет Wall Street Journal. Европейская служба внешних связей планирует включить около 6,5 млрд евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира, а также выделять туда же до 5 млрд евро в год в период 2024-2027.

Из этих средств государствам-членам военной помощи будет выделяться компенсация за совместные закупки, например, боеприпасов и ракет ПВО, предназначенные для Украины. Часть этих денег будут направлены для оплаты расходов на программу военной подготовки ЕС для Украины, пишет издание. Главная цель фонда - это объединение усилий и ресурсов членов государств-членов ЕС с небольшим числом боеприпасов в совместных закупках для оказания «большей помощи Украине».

Напомним, 15 декабря Венгрия наложила вето на выделение помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в 2024-2027 годах. Премьер-министр страны Виктор Орбан выразил отказ от пересмотра многолетнего бюджета, но добавил, что Евросоюз может вернуться к этому вопросу в 2024 году, но после «соответствующей подготовки».

Объем иностранной помощи Украине после начала спецоперации превысил 200 миллиардов долларов. Но, ранее в Вашингтоне объявили об окончании поставок оружия и военной техники Киеву, так как «у США нет на это денег в бюджете».