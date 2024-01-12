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Вашингтон объявил об окончании поставок оружия и военной техники Киеву

Решение было принято по причине отсутствия бюджетных средств на такие программы.
Ирина Егорова 2024-01-12 00:04:01
© Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

Соединенные Штаты прекращают поставки  оружия и военной техники Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Причиной отказа от финансирования является отсутствия бюджетных средств на такие программы.

«Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование»,  - заявил Кирби в эфире телеканала CTV

США и ранее уже говорили о том, что продолжат оказывать Украине военную помощь, однако не в тех объемах, что были в 2022 и 2023 годах. Для принятия новых пакетов помощи необходимо одобрение Конгресс.

В случае, если администрация Соединенных Штатов одобрит выделение Киеву очередного пакета военной помощи, то в первую очередь на Украину отправят средства противовоздушной обороны (ПВО), уточнил ранее Кирби. 

Объем иностранной помощи Украине после начала спецоперации превысил 200 миллиардов долларов. Киевскому режиму помогают 54 страны. Кроме того, по данным Минобороны России, в интересах киевского режима работает более 500 космических аппаратов США и НАТО.

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