В Анапе спасли более 1300 пострадавших от мазута птиц

Более 1300 загрязненных мазутом птиц волонтеры и ветеринары спасли в Анапе. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. Сейчас в Витязево открыли штаб для желающих отлавливать пострадавших от нефтепродуктов после ЧП с танкерами птиц. Там можно получить экипировку и необходимую инструкцию по поиску и отлову пернатых.

«В Анапе открылся Штаб по отлову птиц. Он стал завершающим звеном в комплексной системе спасения пернатых, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Штаб находится в Витязево, на улице Мира, 113», - сообщили в оперштабе.

В штабе волонтеры расскажут, в каких местах были ранее замечены грязные птицы и в какое лучше время ехать для их отлова. Пойманных пострадавших доставляют в пункты мойки, после чего за ними следят ветеринары, стабилизируют их состояние и проводят лечение.

От разлива мазута в Черном море пострадали дельфины и другие животные. Как минимум семь тел азовских дельфинов уже нашли под Новороссийском.

Сегодня, 26 декабря, в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Сейчас нефтепродукты выбрасывает на черноморское побережье, часть мазута осела на дно. Сотни волонтеров и специалистов помогают устранять последствия экологической катастрофы. Вместе с песком мазут собирают в мешки и отвозят на специальные предприятия для утилизации.

Напомним, из-за сильного шторма грузовое судно «Волгонефть 212» потерпело крушение в Керченском проливе. Еще один танкер «Волгонефть 239» сел на мель. В результате ЧП погиб один человек. Суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, половина из которых попало в море.