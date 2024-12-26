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NASA опубликовало фото снега и льда на Марсе

На самом деле камеры зафиксировали не привычный землянам снег, а лед из углекислого газа.
Ирина Егорова 2024-12-26 02:33:48
© Фото: esa.int

Орбитальные аппараты NASA и ЕКА показали, как выглядит ландшафт Марса со снежным покровом около южного полюса. Камеры сделали фотографии в разное время - в июне и в сентябре 2022 года, но обнародовали снимки только сейчас, сообщает Life.

На них можно увидеть снег и лед на поверхности Красной планеты. Однако это не привычный для землян снег - это лед из углекислого газа, который покрывает южный полюс Марса слоем в 8 метров.

Поэтому, кадры зимней сказки на снимках на самом деле связаны с процессами летней активности, когда газовые струи вытесняют и поднимают пыль.

Темные пятна на фотографиях - это места, где лед под воздействием солнечных лучей уже сублимировал (превратился из твердого льда в пар).

«Когда солнечный свет проходит через полупрозрачные верхние слои льда из углекислого газа, он нагревает лежащую под ним поверхность. Лед в нижней части слоя начинает сублимироваться, создавая карманы захваченного газа», - объяснили ученые.

Позже, когда давление нарастет, лежащий выше лед треснет, что приведет к выбросу газа.

«Эти газовые фонтаны переносят темную пыль снизу, которая падает обратно на поверхность веерообразным узором, сформированным направлением преобладающего ветра», - говорится в статье.

По-настоящему зимняя на Марсе только температура воздуха- средние показатели достигают минус 125 градусов Цельсия.

Ранее ученые из Австралии и Европы при анализе марсианского метеорита «Черная красавица» смогли обнаружить древнейшие свидетельства активности горячей воды на Марсе.

#космос #Земля #Марс #планета #Красная планета #снимки #солнечные лучи
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