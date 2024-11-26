Science Advances: ученые нашли следы присутствия горячей воды на Марсе

Австралийские и европейские планетологи при анализе марсианского метеорита «Черная красавица» смогли обнаружить древнейшие свидетельства активности горячей воды на Марсе, пишет Science Advances.

«Сейчас коллеги считают, что гидротермальные системы были ключевым ингредиентом для возникновения жизни на Земле. Открытие их аналогов на Марсе указывает на то, что на самых первых этапах формирования его коры на поверхности Марса присутствовала горячая жидкая вода, необходимая для эволюции и поддержания жизни», — следует из заявления.

Ученые нашли зерна минералов, которые возникли на «красной планете» еще около 4,45 миллиардов лет назад в результате контакта горячих горных пород с очень горячей жидкой водой.

Предполагается, что источники играли важную роль в обитаемости на Земле, как и тогда могло быть на Марсе. Их анализ показывает, что вода присутствовала там на протяжении длительного времени.

Ранее на Марсе впервые нашли кристаллы чистой серы в расколотом камне. Научный сотрудник миссии Curiosity Ашвин Васавада дал оценку этому открытию, сравнив его с нахождением «оазиса в пустыне».