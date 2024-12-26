Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации ЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков приехал в Анапу, чтобы проверить, как идет работа по ликвидации последствий аварии с двумя танкерами в Керченском проливе.

Он осмотрит территорию, на которой убирают нефтепродукты с берега, и проведет совещание правительственной комиссии.

Сейчас работы по очистке от мазута идут на пяти участках общей длиной 54 километра. В Краснодарском крае уже собрали и вывезли больше 23,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. В ликвидации аварии участвуют больше 4 300 человек и 400 машин.

Региональный режим ЧС ввели 25 декабря в Краснодарском крае из-за выброса нефтепродуктов. Ситуация на побережье остается напряженной, отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение два танкера, которые перевозили около 9,2 тонны мазута. Около половины груза попало в море.

Следующий туристический сезон на черноморском побережье может быть сорван, считает заслуженный эколог России Андрей Пешков.