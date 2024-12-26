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В Москве стартовала Кремлевская елка

Новогодние представления в Государственном Кремлевском дворце посетят более 200 тысяч человек.
Сергей Лебедев 2024-12-26 22:12:00
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Сегодня в Государственном Кремлевском дворце стартовала главная новогодняя елка страны. Она продлится до 8 января. За это время проведут 36 сеансов, которые посетят более 200 тысяч человек.

В этом году на Кремлевской елке покажут представление «Новогоднее путешествие в Заполярье». В нем задействовано более 250 артистов, для которых подготовили 240 костюмов.

Спектакль расскажет о том, что объединяет поколения, и как благодаря семье исполняются заветные желания. Кроме того, для детей организована интерактивная программа.

Среди приглашенных на Кремлевскую елку есть дети участников специальной операции. Ребята, чьи папы защищают Родину, посещали ее и в прошлом году. Тогда в Москву приехали более 500 семей военнослужащих. Также были дети и из новых регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, в четверг российский президент Владимир Путин пообщался по телефону с 12-летней Таисией Леоновой, чью новогоднюю мечту исполнил в рамках проекта «Елка желаний». Девочка загадала поучаствовать в репетиции Ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева и для этого приехала в Москву со своей семьей - мамой и братом.

А во вторник глава государства связался с 10-летней Маргаритой, которая загадала попробовать себя в роли пилота на авиатренажере.

#Россия #Новый год #Кремль #Владимир Путин #Президент
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