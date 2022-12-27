Прикоснуться к волшебству: как в Кремле проходит новогодняя елка для детей участников СВО

На елку в Кремль пригласили больше пятисот семей военнослужащих и тех, чьи отцы участвуют в специальной военной операции, а также детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Новогодняя мечта - побывать в Кремле на главной елке страны - исполнилась и у детей военнослужащих, которые приминают участие в специальной военной операции.

Трехлетний Паша не может усидеть на руках. Огни, разноцветные шары, сказочные герои - не терпится побежать и все это рассмотреть как можно ближе на главной елке в Кремле. Анна со своим сыном приехали из Подмосковной Кубинки. Дома у них много фотографий с папой. Новый 2023 год семья встретит не в полном составе - отец Паши героически погиб в бою.

«Наша семья будет встречать Новый год дома, в кругу близких. Сослуживцы моего супруга встретят этот Новый год в боевых условиях. Хотелось бы, чтобы у всех было какое-то новогоднее настроение», - сказала Анна Голосова.

На елку в Кремль пригласили больше пятисот семей военнослужащих и тех, чьи отцы участвуют в специальной военной операции, а также детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Среди сотен гостей - Герой России Александр Жуков с женой и двумя дочерьми. Он уже четыре месяца восстанавливается после тяжелейших ранений. Майор дважды подорвался на мине. Чудом остался жив. Александр планирует вернуться на передовую, но сейчас счастлив встретить праздники в кругу семьи.

«Первая для нас елка, Кремлевская я имею в виду. Даже я не был здесь еще ни разу, поэтому, заходя сюда в зал, появляется волнение такое, потому что грандиозное представление намечается. Мы, конечно, очень рады присутствовать здесь, в Кремлевском дворце. Очень рады, что у наших детей есть такая возможность - посетить Кремлевскую елку», - поделились участник спецоперации Александр Жуков и его жена Ольга.

Георгий с мамой специально к этому празднику сам подготовил костюм. Он несколько лет мечтал попасть сюда. И вот настал долгожданный момент загадывать желание.

«Моя мечта - увидеть Деда Мороза, настоящего. Как только сбудется - расскажу», - сказал мальчик Георгий.

Всем детям вручили сладкие подарки. А еще в фойе работает пресс-служба Деда Мороза, сотрудники которой записывают пожелания детей.

У Эвелины Фадеевой тоже есть мечта - чтобы ее родные были счастливы. Вместе с бабушкой она рассматривает игрушки и фотографируется с рыцарями. К празднику готовилась основательно: красивое платье, локоны. Эвелина - из семьи военных. Бабушка - ракетчик, папа и дедушка - тоже военнослужащие.

«Сказочных героев много, мы уже со всеми сфотографировались, у внучки впечатления - просто восторг!» - отметила Людмила Фадеева.

Для каждой Кремлевской елки готовят уникальный спектакль. Сегодня детям показали шоу «Заговор зеркал». Программу готовили полгода, в ней участвуют 250 актеров. По сюжету героям нужно пройти несколько таинственных миров, чтобы отыскать Снегурочку и спасти Новый год.

Для всех гостей праздник стал по-настоящему волшебным. И мечты мальчика Паши, как и сотен других детей, сбылись. Он увидел Деда Мороза и главную елку страны.

Ранее состоялось открытие главного ледового катка Подмосковья на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России. Он будет работать бесплатно до 26 февраля 2023 года. Первыми на катке побывали Дед Мороз и Снегурочка, они зажгли главную елку. Также на открытии выступили профессиональные фигуристы и артисты ансамбля «Юные патриоты».