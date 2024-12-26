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Путин заявил, что получает информацию о ситуации на СВО днем и ночью

Российский президент также рассказал о подвиге российских солдат.
Сергей Лебедев 2024-12-26 21:10:28
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин днем и ночью получает информацию о ситуации в зоне специальной операции. Об этом рассказал сам глава государства.

«Я интересуюсь, а делаю я это каждый день, днем и ночью – в прямом смысле этого слова», - сказал президент.

Владимир Путин также отметил подвиг российских солдат. Он рассказал, что бойцам вброд приходится преодолевать водные преграды.

«Мы с вами стоим, здесь тепло. На улице ветрено, но здесь тепло и светло. А ребята - вброд. По грудь в воде и автоматы несут сверху. Они воюют. За Россию», - добавил глава государства.

Напомним, ранее президент заявлял, что участники специальной операции обладают силой духа и характером, которые веками отличали защитников Отечества. Их подвигами  гордится страна. По слова Владимира Путина, бойцы ВС РФ развеяли миф о непобедимости техники западного производства.

Также глава государства отмечал, что участники специальной операции являются настоящей элитой страны.

#Россия #Владимир Путин #подвиг #Президент #солдаты #переправа #СВО #вброд
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