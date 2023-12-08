Путин заявил, что бойцы ВС РФ развеяли миф о непобедимости западной техники

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Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы Российской армии развеяли миф относительно непобедимости военной техники западного производства.

«Собственным примером, невзирая на полученные ранения, вели за собой подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства, полностью развеяли миф об их неуязвимости», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что участники военной операции по защите Донбасса обладают силой духа и характером, которые веками отличали защитников Отечества, а их подвигами гордится страна. Он отметил, что уроженцы разных регионов России защищают Родину плечом к плечу.

Глава Российского государства сегодня вручает медали «Золотая Звезда» Героям России. Церемония проходит в Георгиевском зале Кремля, накануне празднования Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. На церемонии присутствуют как военные, так и гражданские лица.