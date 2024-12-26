«Я в Бога верю, а Бог с нами»: Путин высказался об окончании СВО

Президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами по итогам саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ленинградской области заявил, что верит в Бога.

До этого один из журналистов спросил главу государства, верит ли он в то, что конфликт на Украине завершится в наступающем 2025 году.

«Я в Бога верю, а Бог с нами», - коротко ответил президент.

Ранее президент России заявил, что Москве нужно не перемирие, а прочный мир, который будет обеспечен надежными гарантиями для страны и ее граждан. Российский лидер назвал сложным вопросом обеспечение этих гарантий. Однако, по словам Владимира Путина, пути «можно поискать».

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине и поисках компромиссных решений, уточнил Путин. Не исключает Москва и прямых переговорам с Владимиром Зеленским, но при условии, если глава киевского режима пойдет на выборы и одержит на них победу.