В Москве кардиохирурги смогли вживить «запасной сосуд» в сердце пациента

Сложнейшую операцию провели кардиохирурги Центра имени Бакулева. Жителю Мариуполя с ишемической болезнью сердца и нарушением ритма установили «запасной сосуд». Все благодаря особому методу - аортокоронарному шунтированию.

«Представьте трубку, в которой в середине есть сужение, которое не позволяет протекать жидкости через это сужение в достаточном объеме. Соответственно, накладывается шунт выше этого сужения и ниже. Тем самым полностью обеспечивается восстановление кровотока по этой трубке. Трубка в данном случае - это наш сосуд», - объяснил заведующий кардиохирургическим отделением НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Сергей Донаканян.

На операционном столе мужчина. Ему 69 лет и у него тяжелая ишемическая болезнь сердца, которая осложняется нарушениями ритма. Операцию проводят с помощью искусственного кровообращения.

«Операция будет проводиться на работающем сердце, но при этом у нас будет полная безопасность от нарушений ритма, вследствие чего будет падение давления, со всеми вытекающими отсюда проблемами», - рассказал Донаканян.

Пока пациенту восстанавливают работоспособность сердечных сосудов, с волнением на сердце пытается справиться его супруга. В Центр сердечно-сосудистой хирургии они приехали из Мариуполя. Татьяна рассказала, что проблемы с сердцем у мужа начались в тяжелый период военных действий.

«Сложная ситуация была жизненная. Попал снаряд в огород. Воронка образовалась, его контузило. Все дрожало. Я бежала, все бахало так, что думала и по ногам... Страшно было. Окна все повылетали, вспоминать не хочется», - призналась Татьяна Соколова.

В последние месяцы мужчина уже не мог нормально передвигаться, постоянно задыхался. Проводить малотравматичную внутрисосудистую операцию по установке стента было нельзя. У пациента практически полное поражение всех, снабжающих сердце кровью, коронарных артерий.

«Особенность - закрывается ствол левой коронарной артерии. Это основной сосуд, который может приводить к внезапной сердечной смерти. И учитывая характер поражения, морфологию поражения, выполнение аортокоронарного шунтирования более предпочтительно. Потому что выполняя его мы можем восстановить проходимость практически всех сосудов», - заверил заведующий рентгенохирургическим отделением НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Карен Петросян.

Решение о госпитализации в столичную клинику приняли в ходе телемедицинской консультации. Врачи мариупольской больницы, где наблюдался пациент, связались с Центром Бакулева и команда сердца вызвала мужчину на операцию. Число таких дистанционных медицинских консультаций за последний год выросло. Активно налажена связь с новыми регионами.

«Порядка 3 000 консультаций в этом году. И около 1 350 больных, которые были вызваны на госпитализацию и прошли у нас обследование и лечение. Это, конечно, много. И наша основная цель, чтобы люди понимали, что это доступно. И мы находимся в полной готовности, чтобы им помочь», - рассказала директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Елена Голухова.

Всего же в этом году Дом сердца провел почти 5 000 телемедицинских консультаций. Коснулись они не только взрослых, но и новорожденных детей, которые уже столкнулись с сердечными проблемами.