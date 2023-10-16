Врачи вытащили из сердца белгородца осколок, полученный в зоне СВО

Чтобы извлечь кусок металла из правого желудочка, кардиохирурги областной больницы провели операцию на открытом сердце.

© Видео: Министерство здравоохранения Белгородской области © Фото: Министерство здравоохранения Белгородской области

Белгородские врачи вытащили из сердца своего земляка осколок, который тот получил во время службы в зоне спецоперации. Об этом сообщает региональный Минздрав. Чтобы извлечь кусок металла из правого желудочка, кардиохирурги областной клинической больницы Святителя Иоасафа провели операцию на открытом сердце.

Бойца с множественными осколочными ранениями привезли с передовой несколько дней назад. Военнослужащий родом из Старого Оскола.

Экстренная операция на открытом сердце длилась больше двух часов. Ее проводили кардиохирурги Дмитрий Басараб и Роман Шевцов, а также анестезиолог Юрий Копылов.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. На видео врачи показали тот самый осколок, а также повреждения, которые он оставил в сердце военнослужащего. Сейчас боец находится в реанимации, он уже в сознании.

«Надеюсь, что пойдет на поправку, мы будем делать все необходимое для этого, ресурсы у нас есть», - сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Врачи характеризуют состояние пациента как стабильное с тенденцией к улучшению. Они уже готовы допустить к пациенту родных.

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