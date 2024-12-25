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Эколог заявил об угрозе для туристического сезона на Черном море в 2025 году

По словам эколога, последствия экологической катастрофы будут влиять на экосистемы Черного и Азовского морей многие годы.
Ян Брацкий 2024-12-25 15:50:29
© Фото: Telegram/kondratyevvi © Видео: ТРК «Звезда»

Следующий туристический сезон на черноморском побережье под угрозой. Таким мнением со «Звездой» поделился заслуженный эколог Российской Федерации Андрей Пешков. По словам специалиста, море будет выбрасывать новые порции мазута на берег после каждого шторма, и продолжаться это будет не один год.

«Разломанное судно несколько суток дрейфует. Мазут - такая гадость, которая имеет свойство опускаться и накапливаться на дне в отложениях. Это многослойная конструкция, на которой, как на полках, разложены нефтепродукты разной плотности. На берег выбрасывается мизерная часть. Грубо говоря, собрали волонтеры 20 тонн мазута, а вылилось суммарно 9,5 тысячи тонн нефтепродуктов», - объяснил Пешков.

Убрать весь мазут вручную просто невозможно, констатирует эксперт. Именно по причине того, что основная его масса осела на дне.

«Основной ущерб невидим. Доступно только то, с чем можно бороться вручную. Самый злостный ущерб тот, что остается в водной среде, воздействует на всю систему Черного и Азовского морей и прибрежную экосистему», - заверил эколог.

В данном случае основная нагрузка ложится на Азовское море, в которое также попала часть мазута с аварийных танкеров.

«Азовское море - замкнутый, мелководный водоем. Ущерб очень трудно оценить. И так там на эту лужицу нагрузка была плюс это. Надо смотреть, когда шторма утихнут и можно будет провести исследования», - отметил собеседник «Звезды».

Ранее стало известно, что губернатор Краснодарского край Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе ввели региональный режим чрезвычайной ситуации из-за крушения танкеров. До сих пор в зоне бедствия действовала ЧС муниципального уровня, которую после крушения судов ввели власти Анапы и Темрюкского района.

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение два танкера. Суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Около половины груза попало в море.

#Черное море #анапа #наш эксклюзив #волонтеры #эколог #мазут #туристический сезон
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